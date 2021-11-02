Более половины граждан Украины считают, что за последние два года они стали жить беднее

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50% граждан Украины считают, что за последние два года их материальное положение ухудшилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного Центром Разумкова.

По данным исследования, 55,9% респондентов ответили, что за это время материальное положение их семьи ухудшилось, 35,3% заявили, что оно не изменилось, и 7,5% считают, что оно улучшилось.

Главными причинами экономических проблем в стране 39,1% опрошенных назвали некомпетентность властей, 35,4% - высокий уровень коррупции,10,2% - пандемию коронавируса.

Говоря о проблемах в энергетическом секторе, 37,5% участников заявили, что причиной этого является коррупция, 36,8% назвали некомпетентность властей, а 13,7% - ситуацию на мировых рынках газа и угля. При этом большинство - 52% - считают, что ответственность за отопительный сезон несут центральные власти, 17,5% возложили ответственность на местное самоуправление.

Оценивая достаточность средств, предусмотренных властями на отопительный сезон на субсидии на жилищно-коммунальные услуги, 43,6% участников опроса выразили мнение, что из-за высоких цен на энергоносители правительство должно поднять субсидии и увеличить список семей, имеющих право их получать. В то же время 7,3% респондентов считают, что выделяемых средств достаточно, а 7% сказали, что их не интересует этот вопрос.

Исследование проводилось с 23 по 27 октября 2021 года методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9%.-0-