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10 июля 2020, 15:47

Более половины россиян ожидают ухудшения благосостояния в 2020 году

Фото Синьхуа - БЕЛТА
Фото Синьхуа - БЕЛТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более половины россиян демонстрируют пессимистичные ожидания относительно своего благосостояния в 2020 году. Это следует из результатов мониторинга Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), сообщает газета "Известия".

Во время исследования получены онлайн-анкеты от 2,1 тыс. человек, имеющих высшее образование и работу и проживающих в региональных центрах и городах. Согласно результатам опроса, 36% респондентов считают, что их финансовое положение в этом году несколько снизится, а 27% - существенно ухудшится. Четверть опрошенных считают, что каких-либо изменений в их доходах не произойдет, и лишь 6% граждан заявили, что их материальное положение улучшится в той или иной мере. Угрозу пандемии для экономики как значимую продолжают оценивать 69% респондентов.

"По результатам пяти мониторингов, проводимых с начала пандемии, кардинальных изменений в настроениях граждан нет, пессимизм в отношении будущего продолжает превалировать. Единственное в оценках изменилось то, что если раньше люди свои страхи связывали со страной, то сейчас сузили их до благополучия собственной семьи. Комплекс негативных экономических эффектов, таких как сокращение уровня занятости, рост безработицы и падение доходов населения, усиливают неопределенность, формируя неуверенность в завтрашнем дне", - отметил заведующий лабораторией методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

В пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что в России с конца марта по июнь уволено более 3,7 млн граждан, а число трудоустроенных составило свыше 3 млн. Правительство приняло комплекс мер по сохранению занятости граждан и поддержке тех, кто остался без работы, рассказали в Минтруде. В частности, предприятиям выданы субсидии на зарплаты сотрудников и льготные кредиты, а для безработных увеличен размер пособий.

Вместе с тем, по мнению шеф-аналитика TeleTrade Петра Пушкарева, многие компании и после снятия официальных ограничений на деятельность не готовы к прежним затратам и расширению штата сотрудников. Сейчас на них висят кредиты, арендная плата, а выхлоп в виде продажи товаров и услуг в привычных объемах далек от докризисных значений за отсутствием спроса, пояснил он.

"С другой стороны, на государство надейся, а сам не плошай. Сейчас каждый может поискать пути дополнительного заработка, использовав свои навыки и способности или освоив новую профессию. Также, если есть финансовая база, можно изучить новые инвестиционные альтернативные идеи", - советует Петр Пушкарев.-0-

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