Болгария продлит чрезвычайный режим из-за COVID-19 до конца июня

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Болгарии намерены продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации (ЧЭС) до конца июня. Об этом сегодня в интервью телеканалу bTV заявил главный санитарный врач страны Ангел Кунчев, сообщает ТАСС.
"Планируем продлить режим чрезвычайной эпидситуации до конца июня, с ним напрямую связаны множество мероприятий, которые в случае отмены ЧЭС действовать не будут", - сообщил он.
Ожидается, что соответствующее решение будет принято на предстоящей неделе. Также будет продлена работа зеленых коридоров по вакцинации населения, каждый желающий сейчас может сделать прививку без предварительной записи. В стране уже вакцинировано более 1 113 тыс. человек, в том числе более 413 тыс. получили вторую дозу.
В Болгарии продолжается устойчивое снижение числа заразившихся коронавирусом, за последние сутки было выявлено 203 новых случая, на 315 меньше, чем днем ранее. Общее число инфицированных в стране достигло 414 тыс. человек. За 24 часа умерли семь пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 17 250. На лечении в больницах находятся 4 839 пациентов, в том числе 501 в отделениях интенсивной терапии.
В стране до конца мая продлен режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, однако отмена ограничений продолжается.
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