Болгария продлит режим чрезвычайной эпидемической ситуации до 31 августа

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайной эпидемической ситуации в Болгарии будет продлен до 31 августа. Об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр страны Бойко Борисов, сообщает Болгарское телеграфное агентство.

"Мы продлим чрезвычайное положение в связи с пандемией еще на один месяц", - сказал Бойко Борисов.

Как сообщает ТАСС, во время брифинга также уточнили, что в Болгарию при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, будут допущены туристы из Молдовы, Израиля, Сербии, Кувейта и Северной Македонии.

Санитарные службы Болгарии за последние сутки выявили 115 новых случаев заражения COVID-19. По данным единого информационного портала болгарского Минздрава, общее количество инфицированных достигло 10 427. За сутки умерли два пациента. Всего за время эпидемии в стране зафиксировано 340 летальных исходов.-0-