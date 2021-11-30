Большинство опрошенных россиян винит в миграционном кризисе Евросоюз

30 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В возникновении миграционного кризиса на белорусско-польской границе жители России склонны винить Европейский союз. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения, сообщает БЕЛТА.

Согласно опросу, две трети россиян (66%) слышали о событиях на белорусско-польской границе. Чаще всего жители России описывают ситуацию следующим образом: беженцы пытаются попасть в Европу (14%), беженцев не пускают в Европу (12%), там происходит миграционный кризис (12%). Как бардак, безобразие, беспредел и кошмар охарактеризовали происходящее 10% респондентов. 5% заявили, что им жалко беженцев, назвав ситуацию издевательством над людьми. Еще 5% указали на то, что по беженцам стреляют со стороны Польши, польские силовики поливают беженцев водой, забрасывают дымовыми шашками.

Чаще всего россияне полагают, что в сложившейся ситуации виноват Европейский союз.

Отвечая на открытый вопрос о том, как следует поступить властям Беларуси в отношении мигрантов, 44% затруднились высказать свое мнение. 18% россиян сказали, что мигрантов нужно депортировать, 17% - что им нужно помочь и предоставить гуманитарную помощь, по 4% убеждены, что нужно им не препятствовать, пытаться договориться с Евросоюзом или закрыть границу.

Из трех предложенных в рамках закрытого вопроса вариантов того, как белорусским властям следует поступить в отношении мигрантов на границе с Польшей, чаще всего опрошенные россияне выбирали помощь в возвращении домой (44%), 27% считают, что властям Беларуси следует договориться с властями Польши о переходе мигрантами границы на территорию Евросоюза, а 8% ответили, что нужно предоставить мигрантам убежище на своей территории.

В то же время, отвечая на открытый вопрос о том, как Россия должна поступить в ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, 32% россиян высказали мнение, что не нужно вмешиваться. 10% ответили, что нужно поддержать Беларусь, еще 10% - оказать гуманитарную помощь, по 7% считают, что беженцам нужно помочь вернуться домой и что России эта ситуация не касается. Треть опрошенных (31%) затруднились с ответом.

Опрос проводился 18 ноября методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.-0-