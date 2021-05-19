Бразильская полиция перекрыла крупный канал поставки наркотиков в Европу

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная полиция Бразилии во вторник задержала около 30 человек, подозреваемых в организации схемы отправки в Европу и Африку кокаина через крупнейший авиационный хаб Южной Америки - аэропорт Гуарульюс в Сан-Паулу. Об этом сообщили на пресс-конференции представители правоохранителей, информирует ТАСС.

"Были исполнены 90 судебных ордеров, среди которых 53 ордера на обыск и изъятие, 22 ордера на временное задержание и 12 ордеров на предварительное задержание. Всего под следствием 61 человек. На сегодня это самая крупная операция в международном аэропорту Гуарульюс, направленная на борьбу с исполнителями логистических схем наркотрафика", - сообщили в полиции.

Отмечается, что в реализации преступного замысла участвовали сотрудники фирм, функционирующих на территории аэропорта, которые "имели доступ в служебные помещения и были знакомы с работой системы безопасности" воздушной гавани. Всего с 2019 года, когда началось расследование, полиция идентифицировала 20 случаев отправки кокаина в Лиссабон, Порту, Амстердам и Йоханнесбург общим весом около 1,5 т. Как правило, злоумышленники подменяли багаж пассажиров, уточнили правоохранители.-0-