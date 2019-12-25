Британская семья утонула в бассейне на отдыхе в Испании

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трагедия случилась в рождественский сочельник на испанском курорте в регионе Коста-дель-Соль: в бассейне утонули девятилетняя британская девочка, а также бросившиеся ее спасать отец и брат, сообщает Reuters.

Мужчине было 53 года, парню - 16 лет. Семья остановилась на отдых в отеле в местечке Михас недалеко от Малаги. Региональное правительство Андалусии сообщило в Twitter, что полиция прибыла на место происшествия сразу после получения телефонного звонка и обнаружила в бассейне тела трех человек.

Обстоятельства трагедии расследуются. Родственникам семьи оказывается психологическая помощь.-0-