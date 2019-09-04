4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские депутаты получили право проголосовать по законопроекту об отсрочке Brexit. Таким образом депутаты попробуют запретить жесткий вариант выхода Великобритании из Евросоюза, сообщает
Законопроект поддержали 328 депутатов, 301 выступил против. Теперь Палата общин получила право рассмотреть законопроект о переносе Brexit на более поздний срок и заблокировать возможность выхода Великобритании из ЕС без сделки.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывал не голосовать за этот законопроект, поскольку, по его мнению, это ослабит позицию королевства на переговорах с Брюсселем. Результаты голосования стали серьезным поражением для правительства, поскольку Борис Джонсон заявлял, что Британия покинет ЕС 31 октября, отмечает BBC.-0-