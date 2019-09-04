4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские депутаты получили право проголосовать по законопроекту об отсрочке Brexit. Таким образом депутаты попробуют запретить жесткий вариант выхода Великобритании из Евросоюза, сообщает BBC .

Законопроект поддержали 328 депутатов, 301 выступил против. Теперь Палата общин получила право рассмотреть законопроект о переносе Brexit на более поздний срок и заблокировать возможность выхода Великобритании из ЕС без сделки.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывал не голосовать за этот законопроект, поскольку, по его мнению, это ослабит позицию королевства на переговорах с Брюсселем. Результаты голосования стали серьезным поражением для правительства, поскольку Борис Джонсон заявлял, что Британия покинет ЕС 31 октября, отмечает BBC.-0-