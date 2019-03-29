Британский парламент вновь отверг соглашение с ЕС об условиях Brexit

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский парламент отклонил 29 марта проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Третье поражение законодатели нанесли правительству Терезы Мэй, которая выступала за одобрение сделки в символичный день, - именно 29 марта 2019 года было изначально названо датой окончательного "развода", сообщает ТАСС.

Успешному прохождению соглашения через парламент не помогло даже обещание Мэй уйти со своего поста, если евроскептики в правящей Консервативной партии изменят свою позицию и поддержат премьер-министра. Не оценили депутаты и маневр Даунинг-стрит, который разделил в последний момент сделку на две части и вынес на голосование только текст самой сделки, без политической декларации, не имеющей юридически обязывающего статуса.

Парламент не выполнил условие Евросоюза, который согласился отложить Brexit до 22 мая, если британский парламент на этой неделе одобрит сделку. Теперь, в соответствии все с тем же планом ЕС, у Лондона будет время до 12 апреля, чтобы покинуть ЕС, со сделкой или без.

За оставшиеся 14 дней до нового срока принять и ратифицировать новую сделку не получится. Великобритания встала перед выбором - или выйти из ЕС без соглашения, или принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на конец мая, что позволит продлить переговоры до конца года или даже больше..

В итоге сделку Мэй поддержали 286 депутатов, против голосовали 344 депутата. Разница в 58 голосов оказалась не столь большой, как во время двух предыдущих попыток правительства провести ее через парламент - 230 голосов 15 января и 149 голосов 12 марта.

Выступая сразу после оглашения результатов голосования, Мэй предупредила, что они не пройдут незамеченными для страны.

В Евросоюзе оперативно отреагировали на результаты нового голосования в британском парламенте, созвав на 10 апреля экстренный саммит ЕС по Brexit. В Брюсселе признали, что такой исход повышает риск "развода" без сделки.

Британские законодатели возобновят работу по поиску вариантов по выходу из тупика 1 апреля.

Пока шло заседание Палаты общин, на Парламентской площади Лондона и примыкающих к ней улицах собрались тысячи сторонников Brexit, скандировавшие призывы к тому, чтобы страна немедленно покинула Европейский союз. Этой акцией завершился March to Leave ("Марш в пользу выхода"), начавшийся две недели назад в приморском Сандерленде на северо-востоке Англии. Его участники напомнили, что именно пятница, 29 марта изначально была определена как день непосредственного выхода Великобритании из Евросоюза, однако в результате уступок правительства Мэй властям ЕС, многократного отклонения парламентом правительственного соглашения с Брюсселем об условиях выхода и исключения Палатой общин возможности Brexit без сделки, были отложены не только сроки выхода, но стала неопределенной и сама перспектива Brexit.

В прежние дни в правительственном квартале Лондона - Вестминстере - проходили акции протеста, участники призывали к продолжению евроинтеграции Великобритании и проведению повторного референдума о сохранении членства страны в ЕС.-0-