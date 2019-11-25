Британский парламент возобновит работу 17 декабря после проведения досрочных выборов

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа парламента Великобритании будет возобновлена 17 декабря после проведения досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт британского правительства.

Парламент был распущен 6 ноября для проведения избирательной кампании перед выборами, которые состоятся 12 декабря (их результаты станут известны на следующий день). Как во время предвыборной гонки неоднократно обещал глава британского правительства Борис Джонсон, если Консервативная партия останется у власти, он намерен сразу же после возобновления работы парламента поставить на голосование законопроект об осуществлении Brexit в соответствии с условиями достигнутой им сделки с Брюсселем.

В случае победы консерваторов церемония официального открытия парламента, на которой тронную речь произнесет Ее Величество Елизавета II, состоится 19 декабря. Если же по итогам выборов власть в стране сменится, то тронная речь, в которой новое правительство объявляет свою программу, будет перенесена на январь.

Из-за того, что выборы будут досрочными и состоятся незадолго до Рождества, на торжественном открытии парламента будут соблюдаться не все официальные церемонии. Так, королева прибудет в Вестминстерский дворец в лимузине, а не в карете и не будет облачена в мантию с королевской короной. Число сопровождающих ее придворных также будет меньшим, чем обычно.

Консервативное правительство меньшинства добилось проведения досрочных выборов в британский парламент, чтобы попытаться вывести из тупика ситуацию с Brexit. Выход Соединенного Королевства из состава ЕС был отложен до 31 января 2020 года, так как Борису Джонсону не удалось в короткий срок провести через Палату общин достигнутое им соглашение с Брюсселем об условиях "развода" сторон.-0-