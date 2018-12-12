Британский парламент запустил процедуру голосования о вотуме недоверия Терезе Мэй

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены парламента Великобритании, представляющие правящую Консервативную партию, запустили процедуру голосования о вотуме недоверия премьер-министру страны Терезе Мэй, сообщает Reuters.

Голосование состоится сегодня в Лондоне между 18.00 и 20.00 по местному времени. Парламентарии соберутся на заседании Палаты общин, чтобы решить вопрос о дальнейшем пребывании Терезы Мэй на посту главы Консервативной партии. Депутаты британского парламента также подвергают сомнению способность действующего премьер-министра руководить правительством страны.

Как сообщает Euronews, в случае если по меньшей мере 158 из 315 депутатов-консерваторов выскажутся за отставку Терезы Мэй, будет запущена процедура выбора нового лидера партии, а затем и правительства. Если же по итогам голосования сместить Мэй с поста не удастся, парламент не сможет инициировать подобную процедуру в течение года.

В своем выступлении по поводу предстоящего голосования премьер-министр Великобритании подчеркнула, что будет до последнего бороться за свой пост. Тереза Мэй также заявила, что смена лидера Консервативной партии в настоящее время ставит под угрозу будущее страны. Любая неопределенность может стать пагубной для проекта Brexit, особенно если учесть, что до выхода Великобритании из ЕС осталось менее четырех месяцев.

Из-за парламентского голосования, назначенного на вечер, Тереза Мэй отказалась от поездки в Ирландию, где должно было продолжиться обсуждение сделки по Brexit. Она также отменила заседание Кабинета министров, намеченное на вторую половину дня. В связи с происходящим члены Кабинета выразили Терезе Мэй свою поддержку.-0-