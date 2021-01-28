Британский штамм коронавируса выявили в 33 странах Европы - ВОЗ

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый британский штамм коронавируса обнаружен в 33 странах Европы, южноафриканский вариант - в 16. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, сообщает ТАСС.

"Вакцины, с одной стороны, вселяют надежду. С другой стороны, новые, вызывающие озабоченность, варианты представляют большую неопределенность и риск, - отметил он. - На сегодняшний день в 33 европейских странах зарегистрированы случаи варианта, первоначально выявленного в Великобритании, в то время как 16 (стран. - Прим. БЕЛТА) сообщили о штамме, обнаруженном в Южной Африке".

Локдауны, введенные для ограничения распространения вируса, особенно новых вариантов, привели к уменьшению числа новых случаев в регионе: в 30 странах наблюдалось значительное снижение показателя заболеваемости за 14 дней, что на семь стран больше, чем две недели назад, продолжил Ханс Клюге. "Тем не менее показатели передачи инфекции в Европе по-прежнему очень высоки, что сказывается на системах здравоохранения, поэтому слишком рано снимать ограничения", - продолжил он.

Ханс Клюге призвал к терпению, а также бдительности перед лицом новых, более быстро передаваемых вариантов вируса. "Давайте не забывать уроки, которые мы усвоили так сурово. Внедрение и постепенная отмена мер, основанных на эпидемиологических критериях, остаются нашим лучшим вариантом, позволяющим экономике выжить и минимизировать побочные эффекты. Нам нужно сохранять терпение, для вакцинации от COVID-19 потребуется время".

В общей сложности 35 стран Европейского региона начали вакцинацию, получив 25 млн доз, сообщил директор регионального бюро.-0-