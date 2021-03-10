Британский штамм коронавируса за неделю обнаружили еще в пяти странах

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За неделю британский штамм коронавируса VOC 202012/01 выявили в пяти странах, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

В еженедельном эпидемиологическом бюллетене организации отмечается, что по состоянию на 9 марта штамм VOC 202012/01 выявлен в пяти новых странах. Всего информировали ВОЗ о случаях заражения этой разновидностью коронавируса 111 государств.

Согласно исследованиям, способность британского штамма заражать людей на 36-75% выше, чем у изначально известного коронавируса SARS-CoV-2. Специалисты отмечают, что при заражении возрастает риск госпитализации, тяжелого протекания болезни и летального исхода.

Другая разновидности коронавируса 501Y.V2 со 2 марта обнаружена в трех странах. Число государств, где зарегистрирован данный штамм, достигло 58. По сведениям ВОЗ, он в полтора раза более заразен, чем первоначальный SARS-CoV-2. В свою очередь штамм P.1 циркулирует в 32 странах. За неделю его выявили в трех государствах. Способность этого штамма инфицировать людей также расценивается как более высокая.

В январе ВОЗ заявила, что возникновение новых вариантов коронавируса было ожидаемым, поскольку вирусам свойственно постоянно изменяться. Комитет организации по чрезвычайной ситуации на своем заседании 14 января призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей, которые вызываются коронавирусом, а также делиться полученной информацией с другими государствами.

Разновидность коронавируса VOC-202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии P.1 циркулирует с декабря.-0-