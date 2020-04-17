Брюссель извинился перед Италией

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принесла от имени стран - членов ЕС сердечные извинения Италии, особенно пострадавшей от коронавируса, сообщает Euronews .

"Правда то, что слишком многие не пришли вовремя, когда Италия нуждалась в руке помощи с самого начала", - сказала она, выступая перед дебатами на онлайн-сессии Европарламента, посвященной борьбе с пандемией.

Депутаты по всему политическому спектру высказывались за крупные инвестиции с целью преодоления экономических последствий кризиса. Одним из инструментов для этого станет семилетний бюджет Евросоюза.

Со стороны депутатов из наиболее пострадавших и не самых богатых стран прозвучали призывы поднять хозяйство ЕС с помощью так называемых восстановительных облигаций. "Пора перестроить нашу общую экономику так, чтобы она лучше сохраняла окружающую среду и природные ресурсы, а также стала более цифровой, - сказал испанский социалист Ираче Гарсиа. - Чтобы распределить по ЕС долговое бремя, мы предлагаем выпустить "восстановительные бонды".

На голосование Европарламента представлены пакет поддержки здравоохранения в размере 3 млрд евро и финансовые меры для обеспечения продовольственной помощи уязвимым гражданам и снижения потерь в рыболовстве и аквакультуре.-0-