14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брошенный у берегов Йемена нефтяной танкер может вызвать экологическую катастрофу, сообщает газета The Guardian.

Причиной экологической катастрофы может стать брошенный нефтяной танкер FSO Safer, находящийся у берегов Йемена в Красном море с 2017 года.

В настоящее время ведутся переговоры о выгрузке примерно 1,1 млн баррелей сырой нефти. Судно содержит в четыре раза больше нефти, выпущенной Exxon Valdez в залив Аляски в 1989 году, и разлив нефти становится все более вероятным.

Научный журнал Nature Sustainability опубликовал предположительные последствия разлития нефти. В случае ее распространения произойдет остановка работы портов Красного моря Ходейда и Салиф на две недели, что поставит под угрозу доставку 200 тыс. т топлива для Йемена, а отсутствие топлива для водяных насосов приведет к тому, что 8 млн йеменцев лишатся воды. Также разлив снизит промысел до 93,5 % в течение трех недель в Красном море. Пострадают окружающая среда и морские обитатели. Под угрозой также окажутся уникальные коралловые рифы Красного моря.

ООН добивалась разрешения хуситов на осмотр корабля, но они отказали и хотят, чтобы судно было отремонтировано за деньги ООН.-0-