Буксиры и земснаряды пытаются освободить судно, заблокировавшее Суэцкий канал

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Буксиры и земснаряды все еще пытаются освободить судно, заблокировавшее Суэцкий канал, сообщает агентство Reuters.

Сегодня бригады по спасению Суэцкого канала чередовали дноуглубительные работы и буксировку, чтобы выбить массивный контейнеровоз. Вместе с тем два источника сообщили, что дело осложнили камни под носом судна.

Земснаряды переместили 27 тыс. кубометров песка на глубину 18 м, и работы будут продолжаться круглосуточно в зависимости от условий ветра и приливов, говорится в заявлении Управления Суэцкого канала (SCA).

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал подготовиться к возможному вывозу некоторых из 18,3 тыс. контейнеров с корабля, сообщил агентству Extra News председатель SCA Усама Раби.

По словам источника в SCA, любые операции по разгрузке корабля начнутся не раньше понедельника.

Ever Given длиной 400 м (430 ярдов) застрял по диагонали на южном участке канала из-за сильного ветра более пяти дней назад, остановив движение судов на одном из самых оживленных водных путей мира. По словам Усама Раби, по крайней мере 369 судов ждут, чтобы пройти через канал, в том числе десятки контейнеровозов, нефтяных танкеров и судов для сжиженного природного или сжиженного нефтяного газа.

Как уточнил Усам Раби, грузоотправителям, пострадавшим от блокировки, могут быть предложены скидки. Он добавил: расследования покажут, что канал не несет ответственности за то, что Ever Given сел на мель.-0-