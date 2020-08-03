Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отрекшийся от престола Хуан Карлос I сообщил своему сыну, королю Испании Филиппу VI, что принял решение покинуть страну. Об этом говорится в письме экс-главы государства монарху, опубликованном сегодня на сайте королевского двора, сообщает ТАСС.

"Сообщаю тебе о своем обдуманном решении переехать в это время за пределы Испании", - говорится в письме Хуана Карлоса I.

Это заявление последовало после громкого скандала, связанного с возможной нелегальной деятельностью экс-главы государства.

"Я был королем Испании почти 40 лет. И на протяжении всех этих лет всегда хотел лучшего для Испании и для короны", - написал Хуан Карлос I. При этом он обратил внимание на общественный резонанс, который создают некоторые события, связанные с его личной жизнью.

82-летний Хуан Карлос I был главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Последние 58 лет он проживал во дворце Сарсуэла в Мадриде.-0-