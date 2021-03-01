Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к году тюрьмы за коррупцию

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Франции Николя Саркози по обвинению в коррупции и торговле влиянием приговорен к году тюремного заключения и двум годам условно, сообщает телеканал BFM TV.

Проходившие по делу двое других подсудимых - бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер - также признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки.

По данным ТАСС, Национальная финансовая прокуратура требовала приговорить Саркози к четырем годам лишения свободы (двум из них - условно). Аналогичной меры наказания прокуратура предлагала и для Эрзога и Азибера. Согласно версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие ссылалось на многочисленные записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагало.

Это уже второй случай в новейшей истории Франции осуждения бывших президентов страны. Девять лет назад суд вынес в отношении Жака Ширака решение о двух годах условного срока в наказание за создание фиктивных рабочих мест во время его пребывания на посту мэра Парижа.-0-