Бывший президент УЕФА Мишель Платини взят под стражу

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини сегодня взят под стражу по подозрению в коррупции. Об этом сообщает французский журнал
Уточняется, что Мишель Платини взят под стражу в рамках расследования факта коррупции во время выбора места проведения чемпионата мира по футболу - 2022. В декабре 2010 года было решено провести мундиаль в Катаре. Позднее ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки, пишет ТАСС. Однако расследование Международной федерации футбола не выявило факты подкупа.
Мишель Платини был избран президентом УЕФА в 2007 году и занимал этот пост до 8 октября 2015 года, когда Арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила его от должности.-0-
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