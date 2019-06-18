Бывший президент УЕФА Мишель Платини взят под стражу

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини сегодня взят под стражу по подозрению в коррупции. Об этом сообщает французский журнал France Football .

Уточняется, что Мишель Платини взят под стражу в рамках расследования факта коррупции во время выбора места проведения чемпионата мира по футболу - 2022. В декабре 2010 года было решено провести мундиаль в Катаре. Позднее ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки, пишет ТАСС. Однако расследование Международной федерации футбола не выявило факты подкупа.

Мишель Платини был избран президентом УЕФА в 2007 году и занимал этот пост до 8 октября 2015 года, когда Арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила его от должности.-0-