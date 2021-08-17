Cамолет Ил-112В разбился в Подмосковье

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария произошла во время тренировочного полета новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В около подмосковного аэродрома Кубинка, сообщает ТАСС."Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В", - говорится в сообщении пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации.По информации источника ТАСС, на борту находился экипаж из трех человек. По предварительным данным, никто не выжил. Сообщается, что командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.В качестве основных версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.Ростех создает комиссию для расследования аварии. "Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолета Ил-112В, который разбился сегодня в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке", - сообщили в Ростехе.Собеседник агентства уточнил, что самолет является опытным и находится в стадии испытаний.-0-