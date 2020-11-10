Чехия ввела новые правила пересечения границы

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии из-за пандемии коронавируса с 9 ноября действуют новые правила пересечения границы, которые распространяются как на возвращающихся домой чешских граждан, так и на иностранцев, сообщает "Радио Прага".

На новой карте, составленной по принятой в ЕС системе "Светофор", страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией обозначены красным цветом. Это означает, что каждый, кто намерен въехать на территорию Чехии из этих государств, обязан сделать тест на СOVID-19. Без тестирования могут обойтись те граждане Чехии, которые выезжали за пределы страны не более чем на 12 часов. Исключение распространяется также на приграничных работников и учащихся, которые пересекают границу ежедневно.

Граждане, приезжающие из государств, отмеченных на карте желтым цветом, должны пройти тестирование в случае, если они выезжали из Чехии на длительное время. К этой категории стран относятся Германия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, Дания, Греция и Кипр.

К категории "зеленых" причисляются страны, где за последние две недели было зарегистрировано не более 25 случаев СOVID-19, а общее количество позитивных тестов не превышает 4% от общего числа. В эту категорию попадает только Ватикан.

Из числа стран вне Европы в Чехию без обязательного тестирования или прохождения карантина могут въехать жители Сингапура, Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, Таиланда и Австралии.

Точную информацию о действующих ограничениях можно получить в консульствах Чехии.

В Чехии с 22 октября действуют ограничительные меры, запрещающие свободное передвижение лиц по всей территории страны. Невозможна поездка в страну с целью туризма или посещения друзей. Ограничения включают также закрытие гостиниц и учреждений, предоставляющих жилье (для туристических целей), или нахождение в общественных местах не более двух лиц. Лица, прибывающие в Чехию в случае крайней необходимости, обязаны пройти тест на СOVID-19 и строго соблюдать карантинные меры.-0-