Чемпион "Формулы-1" Хэмилтон пожертвует $500 тыс. на борьбу с пожарами в Австралии

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, выступающий в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", пожертвует $500 тыс. на борьбу с лесными пожарами в Австралии. Об этом спортсмен написал в Twitter, сообщает ТАСС.

"Разрушения, наносимые пожарами в Австралии, и трудности, с которыми сталкиваются жители страны, а также представители фауны, разбивают мне сердце, - написал Хэмилтон. - Я собираюсь пожертвовать $500 тыс. с целью финансирования мероприятий по защите животных, поддержки работников этой сферы и пожарных".

Хэмилтону 35 лет, он шестикратный чемпион мира. Также Хэмилтон одержал 11 побед в прошедшем сезоне, второй раз повторив свой рекорд 2014 года.

Лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в октябре прошлого года. К настоящему времени огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента, в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.-0-