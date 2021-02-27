Чемпион мира по ралли Ханну Миккола умер в возрасте 78 лет

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион мира по ралли финн Ханну Миккола скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщил его сын Веса Миккола на своей странице в Twitter, сообщает ТАСС.

"В эти выходные мы потеряли моего отца Ханну из-за рака, - говорится в сообщении. - Многие знали его как величайшего раллиста, но для меня он был замечательным отцом: всегда поддерживающим, любящим и искренним. Он также был любимым дедушкой для двух моих сыновей. Покойся с миром, отец".

В 1983 году Ханну Миккола выиграл чемпионат мира по ралли (WRC). Всего на его счету 18 побед в 123 ралли. По три раза он занимал второе и третье места по итогам сезона.-0-