Четверть бизнесменов Польши планируют сократить рабочие места - опрос

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше лишь 9% предпринимателей планируют искать новых сотрудников в 2021 году, в то же время 24% бизнесменов думают о сокращении рабочих мест, сообщает "Польское радио".

Такие данные опубликованы в исследовании "Барометр польского рынка труда". В опросе приняли участие более 300 компаний и более 600 работников.

Почти половина работодателей считает, что экономический спад в этом году будет большим, чем в 2020-м, отмечает глава компании Personnel Service Кшиштоф Инглет. "Каждый пятый поляк считает, что его положение на рынке труда ухудшится. А 6 из 10 работников не намерены менять работу. Это контрастирует с ситуацией последних лет, когда многие люди заявляли о желании поиска лучшей работы и оплаты труда. Что интересно, 7 из 10 поляков заявляют, что работодатель найдет выход из ситуации во время пандемии", - отмечает Кшиштоф Инглет.

Отвечая на вопрос об основных проблемах, с которыми им придется столкнуться в ближайшие месяцы, работодатели указали на неопределенность, связанную с коронавирусом, более высокие затраты на ведение бизнеса, замедление экономического роста и дальнейшие правительственные ограничения. С другой стороны, компании перестали беспокоиться о нехватке сотрудников.

Исследование также показывает, что работодатели будут пытаться побудить сотрудников пройти вакцинацию. В 14% опрошенных компаний наличие прививки от коронавируса ставят условием возвращения на работу в офис.-0-