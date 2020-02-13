Четыре человека погибли при крушении самолета в Колумбии

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13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее четырех человек стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла на севере столицы Колумбии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.
Инцидент произошел вблизи аэропорта Гуаймараль, находящегося на севере Боготы. Двухмоторный самолет направлялся в город Вильягарсон в юго-западном департаменте Путумайо. По предварительным данным, он эксплуатировался в качестве аэротакси.
На месте крушения работают спасательные службы. Проводится расследование.-0-