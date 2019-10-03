Четыре человека погибли при нападении на полицейский участок в Париже

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При нападении на здание префектуры полиции в Париже погибли четыре человека. Нападавший убит, он 20 лет работал в префектуре, сообщает французский телеканал BFM .

По предварительной версии, мотивом преступления мог стать внутренний конфликт сотрудников разведывательного управления префектуры.

На место прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Эдуар Филипп, министр внутренних дел Кристоф Кастанер и его государственный секретарь Лоран Нуньес, а также представители городской прокуратуры. Район ЧП оцеплен, движение на близлежащих улицах закрыто, станция метро "Сите" временно не работает.

Мэр Парижа Анн Идальго в связи с инцидентом выразила соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщалось ранее, вооруженный ножом человек сегодня около 13.30 по местному времени совершил нападение на полицейский участок на острове Сите. Изначально сообщалось о двух раненых полицейских, а также о том, что нападавшего застрелили.-0-