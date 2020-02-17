Четыре человека пропали без вести при крушении легкомоторного самолета в Карибском море

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Карибах, в районе заморского департамента Франции Гваделупа, потерпел крушение легкомоторный самолет. Как сообщает Euronews, четыре человека пропали без вести, среди них один подросток.

По информации агентства EFE, самолет Piper вылетел из аэропорта на острове Доминика и уже через несколько минут упал в море. На его борту находились граждане Франции.

Несмотря на плохие погодные условия в регионе, спасатели ведут поиск пропавших. В операции также участвует пассажирский лайнер. Поисковая группа нашла рюкзак с паспортом одного из пассажиров, а также сумку, в которой находился план полета. Причины крушения выясняются.-0-