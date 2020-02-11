Четыре человека стали жертвами ливней в бразильском Сан-Паулу

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв проливных дождей в юго-восточном бразильском штате Сан-Паулу достигло четырех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пожарно-спасательную службу региона.

"Сегодня утром в ходе возобновившихся поисков в устье реки Капивара, в районе населенного пункта Ботукату обнаружены тела двух человек без признаков жизни. Продолжаются поиски еще одного человека", - сообщается в Twitter спасателей. Как уточняется, автомобиль с водителем и двумя пассажирами унесло потоком вышедшей из берегов реки.

Ранее спасатели обнаружили тела еще двух жертв паводков. Ими оказались водители легкового автомобиля и грузовика. Эти транспортные средства провалились в глубокие воронки, которые образовались на дорогах в результате ливней.

Сильные ливни начались в Сан-Паулу 9 февраля вечером и, по прогнозам синоптиков, продлятся до 12 февраля. Вышли из берегов реки, наблюдаются перебои в работе общественного транспорта, в школах отменены занятия.

С конца января в юго-восточном регионе Бразилии идут сильные дожди, в результате которых уже погибло более 70 человек. Самый сильный удар стихии пришелся на штат Минас-Жерайс, где число жертв превысило 50 человек, десятки тысяч были эвакуированы.-0-