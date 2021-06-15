Четыре землетрясения магнитудой до 4,1 зафиксированы в Тихом океане

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15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейсмологи зарегистрировали четыре землетрясения магнитудой до 4,1 в Тихом океане рядом с Курилами сегодня утром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
Как уточняется в сообщении, землетрясения магнитудой от 2,5 до 4,1 произошли в районе южной группы Курильских островов. Минимальная глубина очага составила 10 км, максимальная - 110 км.
По данным сейсмологов, местные жители не ощущали подземные толчки. Угроза цунами не объявлялась.-0-