30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Численность населения Литвы в I полугодии сократилась на 12 тыс. человек, сообщает интернет-портал Delfi со ссылкой на Департамент статистики Литвы.

Заместитель генерального директора департамента Инга Масюлайтите-Шукевич рассказала, что пандемия сильнее всего сказалась не на социально-экономических, а на демографических показателях. "Начало года мы встретили сокращением численности населения, за I полугодие численность населения сократилась на 12 тыс. Таким образом, мы потеряли небольшой городок такой величины, как Друскининкай", - сказала на пресс-конференции Инга Масюлайтите-Шукевич.

Она отметила, что сокращение численности населения преимущественно было обусловлено не эмиграцией, а естественной убылью населения.

По ее словам, сильно снизилась рождаемость - за полгода родились 11 тыс. детей, или на 16% меньше, чем за такой же период 2019 года, когда в мире еще не было пандемии. Между тем смертность в этом году по сравнению с 2019-м выросла более чем на 17%.-0-