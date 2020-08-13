13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число безработных в Австралии впервые превысило 1 млн, а уровень безработицы в июле вырос на 0,1 процентного пункта, достигнув отметки в 7,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Национального статистического бюро Австралии.

"В июле уровень безработицы вырос до 7,5%, а число безработных увеличилось почти на 16 тыс. Впервые более 1 млн австралийцев остались без работы, были зарегистрированы как незанятые или находились в активном поиске работы", - указано в заявлении главы бюро Бьорна Джарвиса.

Также сообщается, что увеличение общего числа безработных было зафиксировано несмотря на значительно возросшее количество тех, кто нашел работу в июле (114,7 тыс. человек). Число занятых в стране к концу июля все еще на 500 тыс. меньше, чем в марте.

В бюро прогнозируют новый рост безработицы в августе, когда рынок отреагирует на вторую волну коронавируса в Виктории, и затем в октябре, когда будут прекращены выплаты по правительственной программе пособий потерявшим работу.

Согласно прогнозу Резервного банка Австралии, уровень безработицы в стране достигнет 10% к концу года и будет составлять не менее 7% в течение следующих двух лет.-0-