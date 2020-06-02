Число безработных в Испании в мае выросло на 25%

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число безработных в Испании из-за последствий пандемии коронавируса в мае выросло более чем на 25% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство труда Испании.

По информации ведомства, общее число безработных в стране превысило 3,8 млн. Зарегистрированное число безработных увеличилось в мае на 26 573 человека по сравнению с предыдущим месяцем и на 778 285 человек по сравнению с маем 2019 года.

По прогнозам властей Испании, уровень безработицы в стране в текущем году может достигнуть 19%.

Испания является одним из наиболее пострадавших из-за пандемии государств. С начала распространения инфекции в стране было выявлено 239,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 27 127 пациентов умерли. В середине марта в Испании был введен режим повышенной готовности из-за распространения COVID-19. Поскольку уровень распространения коронавируса в стране сейчас снижается, правительство постепенно смягчает ограничительные меры.-0-