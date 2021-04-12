Число подтвержденных случаев COVID-19 в Африке преодолело отметку в 4,35 млн

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 12 апреля общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Африке достигло 4 350 512. Об этом со ссылкой на Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) сообщает агентство Синьхуа.

Общее число жертв пандемии на континенте составило 115 765 человек, в то время как 3 906 408 пациентов выздоровели от этого заболевания.

Странами с наибольшим числом подтвержденных случаев COVID-19 в Африке являются ЮАР, Марокко, Тунис, Эфиопия и Египет.

В ЮАР зафиксировано 1 558 458 случаев заражения COVID-19, что является наибольшим показателем. Затем следуют Марокко - 502 102 случая и Тунис - 271 861.

По данным Africa CDC, к настоящему моменту страны Африки получили уже более 33,8 млн доз вакцин от COVID-19 через различные каналы, в основном в рамках механизма COVAX, а также путем двусторонних соглашений вне COVAX.

Africa CDC - специализированное агентство здравоохранения Африканского союза, в состав которого входит 55 государств.-0-