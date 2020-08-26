Число погибших из-за наводнения в Афганистане превысило 70

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 72 человека погибли и более 90 пострадали в результате масштабного наводнения в провинции Парван к северу от столицы Афганистана Кабула. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что большинство погибших и пострадавших - женщины и дети. При этом местные власти опасаются, что число жертв может значительно возрасти, поскольку спасательные операции продолжаются, многие жители числятся пропавшими без вести.

По словам официального представителя афганского Министерства по борьбе со стихийными бедствиями Тамима Азими, наводнения были отмечены в провинции Парван около 3.00 26 августа. Из-за стихийного бедствия разрушены около 300 домов, затоплены сотни автомобилей.

Наводнения затронули еще восемь провинций Афганистана. В частности, сообщается о двух погибших в провинции Вардак, еще два человека стали жертвами стихии в Нангархаре.

Президент Афганистана Ашраф Гани поручил властям оказать всевозможную помощь пострадавшим, добавив, что наводнения привели к серьезным финансовым потерям.-0-