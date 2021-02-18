Число погибших из-за схода ледника в Индии достигло 61

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при сходе ледника, случившемся в штате Уттаракханд на севере Индии 7 февраля, достигло 61, информирует ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

15 февраля сообщалось о 53 погибших.

Судьба более чем 140 человек остается неизвестной. "Пока опознано только 31 тело", - поясняют местные власти. Поисково-спасательную операцию проводят несколько бригад Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также пограничники и местные спасатели.

Ледник сошел утром 7 февраля в долине реки Дхаулиганги, где возводится гидроэлектростанция (520 МВт). Полностью разрушена плотина этого проекта, а также пять мостов, пострадал и другой гидроэнергетический проект ниже по течению.-0-