Число погибших из-за взрыва в Мадриде возросло до четырех

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате мощного взрыва в центре Мадрида возросло до четырех, скончался священник, сообщает Europapress.
Как написала на своей страничке в Twitter архиепархия, "36-летний священник Рубен Перес Айял скончался в 1:42 (3.42 по минскому времени. - Прим. БЕЛТА.) в четверг после того, как был доставлен в больницу из-за полученных травм".
Как сообщалось ранее, взрыв произошел 20 января в здании, которое принадлежит приходу Вирхен-де-ла-Палома. В нем жили священники.
Причиной происшествия стала утечка газа во время ремонта газового бойлера. Ранее сообщалось о троих погибших и 11 раненых. Один человек пропал без вести.-0-
В Мадриде 21 января начнут контролируемый снос верхних этажей здания, где произошел взрыв