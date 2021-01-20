В Мадриде 21 января начнут контролируемый снос верхних этажей здания, где произошел взрыв

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демонтаж верхних этажей здания, пострадавшего в среду в результате взрыва в центре Мадрида, начнется в четверг. Об этом сообщил в Twitter делегат по городскому развитию мэрии Мадрида Мариано Фуэнтес, передает ТАСС.

"Завтра начнутся демонтажные работы на верхних этажах здания на улице Толедо и очистка всей зоны", - отметил он.

В среду днем в здании в центре Мадрида прогремел взрыв. В результате погибли не менее трех человек, еще 11 пострадали. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа.-0-