Число погибших из-за взрывов в мечети в Афганистане возросло до 62

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Нангархар (Афганистан) число погибших в результате двух взрывов в мечети возросло до 62, еще около 60 человек получили ранения. Об этом сообщает афганский новостной телеканал TOLOnews .

Ранее сообщалось о 18 погибших и 50 пострадавших.

По уточненным данным, инцидент произошел около 13.30 по местному времени во время пятничной молитвы. Взрывчатка была заложена внутри мечети.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.-0-