Число погибших на акциях протеста в Мьянме достигло 138

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при пресечении акций протеста против состоявшегося в Мьянме военного переворота возросло до 138, свыше 50 из них погибли за выходные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

"Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с 1 февраля и до сегодняшнего дня были убиты по меньшей мере 138 участников мирных демонстраций, в том числе женщины и дети. В это число входят 38 человек, убитых вчера, 14 марта, большинство из них - в Янгоне. Еще 18 человек были убиты 13 марта", - сказала Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь осуждает насилие против участников мирных демонстраций и продолжающиеся нарушения прав человека в Мьянме", - добавил Стефан Дюжаррик.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.-0-