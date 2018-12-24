Число погибших от цунами в Индонезии достигло 281 человека

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 281 человека, пострадали свыше 1 тыс. человек, сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.
Ранее сообщалось о 222 погибших. Кроме того, 57 человек считаются пропавшими без вести.
Бедствие произошло в ночь на 23 декабря в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Власти Индонезии предупредили об угрозе повторных цунами, сообщается, что сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.-0-
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