Число погибших от цунами в Индонезии достигло 281 человека

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 281 человека, пострадали свыше 1 тыс. человек, сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Ранее сообщалось о 222 погибших. Кроме того, 57 человек считаются пропавшими без вести.

Бедствие произошло в ночь на 23 декабря в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Власти Индонезии предупредили об угрозе повторных цунами, сообщается, что сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.-0-