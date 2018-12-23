В Индонезии сохраняется угроза повторных цунами, число жертв увеличивается

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В прибрежных районах Индонезии на островах Суматра и Ява сохраняется угроза повторных цунами, число жертв стихии увеличивается, сообщает национальное Агентство по предотвращению стихийных бедствий.
Местные власти рекомендовали жителям не приближаться к береговым линиям, новые удары возможны по районам Пандегланг и Серанг в провинции Бантен на острове Ява, а также Лампунг на острове Суматра.
По последним данным, которые приводит агентство, погибли 222 человека, 843 пострадали, 28 считаются пропавшими без вести. Иностранцев среди жертв нет, погибшие - граждане Индонезии.
Сообщается, что волной смыло в том числе музыкантов группы Seventeen и зрителей прямо во время концерта в индонезийском городе Танджунг-Лесунг.-0-
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.— kth (@HelianaBie) 23 декабря 2018 г.
semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.#Banten #Anyer #Selatsunda #prayforanyer pic.twitter.com/pj7tP3gdLt
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