В Индонезии сохраняется угроза повторных цунами, число жертв увеличивается

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В прибрежных районах Индонезии на островах Суматра и Ява сохраняется угроза повторных цунами, число жертв стихии увеличивается, сообщает национальное Агентство по предотвращению стихийных бедствий.

Местные власти рекомендовали жителям не приближаться к береговым линиям, новые удары возможны по районам Пандегланг и Серанг в провинции Бантен на острове Ява, а также Лампунг на острове Суматра.

По последним данным, которые приводит агентство, погибли 222 человека, 843 пострадали, 28 считаются пропавшими без вести. Иностранцев среди жертв нет, погибшие - граждане Индонезии.

Сообщается, что волной смыло в том числе музыкантов группы Seventeen и зрителей прямо во время концерта в индонезийском городе Танджунг-Лесунг.-0-