Число погибших при крушении поезда на Тайване увеличилось до 51

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате крушения поезда возле туннеля на Тайване возросло до 51, еще 146 человек получили ранения, сообщает газета Financial Times.

Ранее сообщалось о 48 погибших и 118 раненых.

В восьми вагонах поезда Taroko Express, который ехал из Тайбэя в юго-восточный город Тайдун, находились 488 пассажиров. По другим данным, в поезде были 496 человек.

По заявлению местных властей, причиной аварии стала грузовая машина, не поставленная на ручной тормоз и съехавшая со склона. После столкновения с ней передние вагоны поезда сошли с рельсов, а остальные врезались в стену туннеля, в результате чего были сильно повреждены.

Водителя грузовой машины, которого не было на месте в момент аварии, задержала полиция.

Авария стала самой серьезной железнодорожной катастрофой в стране за последние десятилетия.-0-