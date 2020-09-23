Число погибших при обрушении дома в Индии возросло до 39

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате обрушения здания в городе Бхиванди (штат Махараштра) на западе Индии увеличилось до 39. Об этом сообщает индийская газета Hindustan Times.

В здании, возраст которого составляет 36 лет, было 48 квартир. В результате происшествия 24 из них полностью разрушены. Обрушение произошло рано утром 21 сентября, команды Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF), пожарная команда и полиция оперативно прибыли на место происшествия. Из-под завалов удалось извлечь девять выживших, всего спасены 25 жильцов обрушившегося дома.

Родственники пропавших без вести утверждают, что под завалами могут находиться еще около 10 человек, спасатели занимаются их поиском. Представители NDRF пытаются проникнуть глубоко под завалы и вытащить тех, кто мог находиться на первом этаже дома, однако их работу осложняет непрекращающийся сильный дождь.

Непосредственная причина обрушения жилого дома в Бхиванди пока не называется. Предполагается, что инцидент произошел из-за нарушения строительных норм при возведении дома и сильных муссонных дождей. Владелец обрушившегося здания находится в бегах, он будет привлечен к уголовной ответственности за убийство и халатность, повлекшую причинение вреда здоровью.-0-