Число погибших при пожаре в COVID-больнице Ирака увеличилось до 64

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар увеличилось до 64, не менее 70 пострадали. Об этом сообщает иракский телеканал Al Arabiya.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 30 пострадавших при пожаре. Департамент здравоохранения провинции Ди-Кар причиной трагедии назвал неправильное обращение с кислородными баллонами, в результате чего три из них взорвались. Премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Каземи провел экстренную встречу с министрами и руководителями служб безопасности, чтобы выяснить причины и последствия пожара в больнице.

Десятки граждан и семьи жертв пожара ночью вышли на демонстрацию протеста. Пожар в ковид-больнице произошел спустя несколько месяцев после аналогичного события, произошедшего в одной из столичных больниц в апреле прошлого года, в результате чего погибли более 80 человек. Пожар в больнице города Эн-Насирия был ликвидирован силами гражданской обороны менее чем за 24 часа.-0-