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Число погибших в Магнитогорске возросло до 33

В мире 02.01.2019 | 23:50
Фото пресс-службы МЧС России
Фото пресс-службы МЧС России

2 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Количество погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске достигло 33. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Спасатели извлекли тело мужчины. Он стал 33-й жертвой трагедии", - сказал представитель МЧС. Разбор завалов продолжается. На данный момент неизвестна судьба восьми человек. Жертвами трагедии стали шестеро детей.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.

Спасатели круглосуточно разбирают завалы и ищут людей.-0-

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Теги
взрывы, происшествия, Россия, смерть, травматизм
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