Число погибших в Магнитогорске возросло до 33

2 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Количество погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске достигло 33. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
"Спасатели извлекли тело мужчины. Он стал 33-й жертвой трагедии", - сказал представитель МЧС. Разбор завалов продолжается. На данный момент неизвестна судьба восьми человек. Жертвами трагедии стали шестеро детей.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.
Спасатели круглосуточно разбирают завалы и ищут людей.-0-
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