Число погибших в результате наводнений в Афганистане возросло до 122 человек

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 122 человека погибли, 147 пострадали, несколько пропали без вести в результате внезапных наводнений в 12 провинциях на востоке Афганистана. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Канцелярию государственного министра по борьбе со стихийными бедствиями и гуманитарным вопросам.

"По первоначальной информации, 112 человек погибли, 147 других получили травмы в результате наводнений, произошедших с ночи вторника на востоке Афганистана", -- говорится в заявлении министерства.

Последние сообщения о жертвах поступили из провинций Каписа и Панджшер. В провинции Каписа погибли 10 человек, в Панджшере -- трое, сообщили местные источники.

Около 85 человек погибли, 110 пострадали в наиболее пострадавшей провинции Парван. От наводнений пострадала по меньшей мере половина города Чарикар, административного центра провинции.-0-