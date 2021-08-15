Число погибших в результате наводнений в Турции увеличилось до 62

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 62 человек погибли в результате наводнений на севере Турции. Об этом сообщает ТАСС.В результате наводнения погибли 62 человека - 52 человека в Кастамону, девять человек в Синопе и один человек в Бартыне. Восемь человек остаются в больницах.Ранее власти республики сообщали о 58 жертвах в результате стихийных бедствий на севере страны.В пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнений регионы зонами стихийного бедствия. В провинциях продолжаются поисково-спасательные работы, в которых, по словам Эрдогана, задействовано более 4,6 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц техники.11 августа сильные ливни привели к наводнениям и селям в ряде северных провинций страны. На улицах городов образовались грязевые потоки. Нанесен ущерб зданиям, автомашинам и инфраструктуре.