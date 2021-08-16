Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 77

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 77 человек погибли в результате наводнений на севере Турции. Об этом сообщает ТАСС.В результате наводнений погибли 77 наших граждан (62 человека в Кастамону, 14 человек в Синопе и один человек в Бартыне. Семь человек остаются в больницах.Ранее власти Турции сообщали о 74 жертвах стихийного бедствия на севере страны.В пятницу президент Турции Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнений регионы зонами стихийного бедствия. В провинциях продолжаются поисково-спасательные работы, в которых, по словам Эрдогана, задействовано более 4,6 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц техники.-0-