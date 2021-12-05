5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 106, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах. Ранее было известно о 99 пострадавших в результате аварии.
"Госпитализированы еще семь горноспасателей, предварительно в легкой степени тяжести, их обследуют", - сообщил источник.
По состоянию на 8.00 по московскому времени, на стационарном лечении находятся 10 человек. Один в состоянии средней степени тяжести, 9 - в удовлетворительном, 96 человек лечатся амбулаторно.
ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло 25 ноября и стало причиной гибели 51 человека, включая пятерых горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и о халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, которые проводили проверки на предприятии.-0-