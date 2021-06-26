Число пострадавших от торнадо в Чехии увеличилось до 300 человек

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии в результате мощного торнадо число пострадавших жителей юго-восточных регионов увеличилось до 300, погибли пять человек, сообщает ТАСС.

Первоначально жертвами стихии, обрушившейся на страну 24 июня, считались три человека. Медики оказали помощь почти 300 пострадавшим. Пропавшим без вести не числится никто из жителей региона, по которому прошел торнадо. По оценкам экспертов, в населенных пунктах, пострадавших от стихии, восстановлению не подлежат более 60 жилых домов, их придется снести. Речь идет об одноэтажных и двухэтажных коттеджах, а также кирпичных домах, построенных в первой половине ХХ века.

Торнадо прошел по районам городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае. Он сорвал крыши с домов, сломал части вертикальных стен, опрокинул автомашины и с корнем вырвал деревья. Скорость смерча была не менее 219 км/ч.-0-